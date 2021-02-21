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Салатник Esprado Viente VNT018BE305 18см

Артикул: 306374
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
330 руб. 
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Артикул: 306374
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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Коллекция Viente
filter_noneТовар входит в коллекцию Viente

Коллекция Viente

БрендEsprado
Тип товараСервизы столовые
Количество персон1
Количество предметов в наборе1
Можно мыть в посудомоечной машинеда
Твердый фарфор. Правила ухода: поддерживать природную белизну посуды из фарфора можно периодически протирая ее кусочком ткани, смоченным питьевой содой, или солью и уксусом, или винной кислотой, добавить блеска фарфоровой посуде можно протерев ее теплой водой с добавлением небольшого количества нашатырного спирта, чистить посуду желательно используя специальные средства по уходу за фарфоровыми или стеклокерамическими изделиями, зубным порошком, нейтральным мылом, если вы не пользуетесь фарфоровой посудой постоянно, рекомендуется проложить предметы белой бумагой. Не используйте абразивные губки и щетки. С изделием следует обращаться осторожно во избежание получения повреждений. Не разрешайте детям манипуляции с фарфоровой посудой.


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Самовывоз невозможен
Салатник Esprado Viente VNT018BE305 18см - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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