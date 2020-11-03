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Стойка Fujimi FJ8706

Артикул: 30602
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
2 320 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 30602
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFujimi
Тип товараСтойка для света
Минимальная высота, см92
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см76 см(высота)
Максимальная нагрузка, кг3
Амортизаторнет
Вес, кг1.45
Легкая и компактная студийная стойка. При этом достаточно прочная и надежная для работы как в студии, так и на выезде. Минимальная высота 92 см, длина в сложенном состоянии 76см.


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Стойка Fujimi FJ8706 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2320 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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