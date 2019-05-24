Объектив Canon EF-S 17-55 F 2.8 IS USM

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Canon
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Canon EF-S
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|77 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/2.80
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/2.80
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|55
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|17
|Стабилизатор изображения
|есть
|Фокусное расстояние
|переменное
|Вес, кг
|0.645
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24.05.2019
Отличная резкость, постоянная светосила (причем 2.8 вполне рабочий диапазон), наличие стабилизатора и ультразвукового мотора.
Недостатки:
высокая цена при том что не Л.
Конструкция пылесос, хотя проблем с пылью за год испльзования не имею. Просто храните в чистом кофре.
Не гермитичен, запотевает внутри в дождь.
Комментарий:
Имею и ширики проф серии Л и этот объектив.
Так что сравнивал на практике много раз.
На кропе дает результат лучше элек.
Сочетание постоянной светосилы и стабилизатора дает прекрасные результаты.
Лучший объектив для кропнутых камер.