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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 Black

Артикул: 28335
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830 - фото 3
9 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 28335
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.5
Физический размер матрицы1/2,3 дюйма
Тип матрицыCCD
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)25-200 мм
ДиафрагмаF3.3-F6.3
Zoom оптический8x
Максимальное разрешение видеосъемки1280x720
Размер дисплея, дюйм2.7
Wi-Fiнет
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.122
Компактный фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-W830, оснащенный объективом ZEISS и функцией оптической стабилизации, справится с любой поставленной задачей. А благодаря небольшому размеру с легкостью поместится в карман или небольшую женскую сумочку. Чувствительная матрица Super HAD CCD с разрешением более 20 Мп позволяет получать снимки профессионального качества в независимости от освещения, а также запечатлевать с минимальным уровнем шума, но высокой точностью даже те объекты, что находятся в постоянном движении. Мощный восьмикратный оптический зум объектива ZEISS позволяет максимально приблизить удаленные объекты и отснять выбранные композиции с удивительной резкостью. А оптический стабилизатор Optical SteadyShot минимизирует последствия при дрожании камеры. Интеллектуальный автоматический режим Intelligent Auto выручит при спонтанной съемке, когда нет времени настраивать фотокамеру. Sony DSC-W830 автоматически выставит правильные настройки для отличного кадра, позволив полностью сосредоточиться на выбранном объекте.Специально разработанная функция Sweep Panorama позволяет делать сверхширокоугольные фотографии с удивительно огромным полем зрения в 360 градусов. Для создания фантастических панорам следует провести камерой от края до края выбранной композиции, и камера автоматически объединит кадры в один большой снимок.


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