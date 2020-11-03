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Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60

Артикул: 28321
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 1
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 2
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 3
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 4
  • Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 5
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 1
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 2
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 3
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 4
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - фото 5
27 750 руб. 
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+ 208 КэтКоинов
Артикул: 28321
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSony
Тип товараКомпактные фотоаппараты
Разрешение матрицы, Мпикс20.4
Физический размер матрицы6.16x4.62 мм
Тип матрицыCMOS
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)24-720 мм
ДиафрагмаF3.5-F6.3
Zoom оптический30x
Максимальное разрешение видеосъемки1920x1080
Размер дисплея, дюйм3
Тип дисплеяЖК
Тип карт памятиSD, SDHC, SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo
Wi-Fiесть
GPSнет
Влагозащитанет
Элементы питанияаккумулятор
Вес, кг0.246
Компактная камера Sony легко помещается в карман и при этом сочетает в себе впечатляющие возможности и стильный дизайн. Благодаря 30-кратному оптическому зуму сверхкомпактная камера Cyber-shot DSC-HX60 станет отличным спутником в поездке. Матрица Exmor R CMOS с подсветкой, объектив премиум-класса Sony G и новый процессор BIONZ X, который в три раза быстрее своего предшественника, позволяют создавать качественные фотографии даже в условиях низкого освещения. Целый ряд уникальных инновационных технологий выводит, по заявлению производителя, качество изображения в сегменте компактных камер на новый уровень. Эффективная технология воспроизведения изображения и выборочного шумоподавления позволяет создавать еще более естественные снимки. Функция Clear Image Zoom обеспечивает эффектный полноформатный крупный план удаленных объектов благодаря 60-кратному увеличению без снижения качества изображения. Режим Optical SteadyShot Intelligent Active для видеозаписи в формате Full HD сохраняет четкость и разрешение картинки при любом значении зума. Встроенный модуль Wi-Fi позволяет отправлять фотографии и видеозаписи непосредственно на смартфон или планшет, а с помощью NFC можно подключиться к любому совместимому мобильному устройству «в одно касание». Можно использовать свой смартфон или планшет вместо пульта дистанционного управления камерой (создание фото, регулировка зума, управление видеосъемкой). С помощью кабеля HDMI камеру Cyber-shot DSC-HX60 можно подключить к телевизору с поддержкой формата Ultra HD и просматривать фотографии с разрешением 4К на большом экране. Функция Advanced Flash автоматически повышает чувствительность камеры и увеличивает диапазон вспышки, улучшая тем самым освещенность отдаленных объектов. Этот режим прекрасно подходит для съемок в помещении или при плохом освещении, когда встроенной вспышки может не хватать.

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Самовывоз невозможен
Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-HX60 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 27750 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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