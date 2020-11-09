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Лампа-вспышка Falcon Eyes MF-32

Артикул: 231412
Лампа-вспышка Falcon Eyes MF-32
1 330 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231412
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг0.2
Время перезарядки5 с
Высота, см9
Дисплейнет
Длина, см15
Комплектациялампа, документация, упаковка
КреплениеЕ27
Поворотная головканет
Ручная регулировка мощностинет
Тип вспышкилампа
Ширина, см9
Основное предназначение этой вспышки – выполнение вспомогательных функций при студийной съемке: подсветка отдельных участков кадра, подсветка предметов, создание бликов в нужных местах. Вспышка может также использоваться и как самодостаточный источник света при простейших видах съемки (например, фото на документы, предметной съемке). Благодаря наличию встроенного светосинхронизатора вспышка без дополнительных настроек может стать хорошим дополнением к комплекту студийного оборудования. Устанавливается в стандартный патрон Е27, что обуславливает свободу и простоту установки в различных условиях.


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Самовывоз невозможен
Лампа-вспышка Falcon Eyes MF-32 - стоимость товара 1330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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