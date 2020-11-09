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Осветитель Falcon Eyes DTR-800D галогеновый с лампой

Артикул: 231385
  • Осветитель Falcon Eyes DTR-800D галогеновый с лампой - фото 1
  • Осветитель Falcon Eyes DTR-800D галогеновый с лампой - фото 2
  • Осветитель Falcon Eyes DTR-800D галогеновый с лампой - фото 3
Осветитель Falcon Eyes DTR-800D галогеновый с лампой - фото 1
Осветитель Falcon Eyes DTR-800D галогеновый с лампой - фото 2
Осветитель Falcon Eyes DTR-800D галогеновый с лампой - фото 3
3 787 руб. 
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+ 57 КэтКоинов
Артикул: 231385
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителягалогеновый
Выходная мощность, Вт800
Цветовая температура3200 K
Размеры, см23x25x21
Вес, кг1.8
Falcon Eyes DTR-800D с лампой (800 Вт) – компактный и надежный галогенный осветитель с металлическими шторками, зуммированием светового луча и регулировкой яркости. Источник света DTR-800D обеспечивает равномерное и мягкое освещение благодаря использованию отражателя с высокой оптической эффективностью. В осветителе используется кварцевая галогенная лампа RHS 800 или THL-C800D (800 Вт, 220 В, 3200 К, лампа в комплекте). Особенностью модели DTR-800 с индексом D является наличие диммера для плавной регулировки яркости. Фокусировка светового пучка осуществляется поворотным механизмом, расположенным с обратной стороны осветителя. Корпус, с конвекционным охлаждением, изготовлен из металла. DTR-800D устанавливается на стойку при помощи металлического кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать осветитель.


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Самовывоз невозможен
Осветитель Falcon Eyes DTR-800D галогеновый с лампой - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3787 руб., позвонив по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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