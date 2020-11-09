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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED

Артикул: 231365
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED - фото 1
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED - фото 2
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED - фото 3
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED - фото 1
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED - фото 2
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED - фото 3
2 406 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231365
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт8
Цветовая температура3200-5500 K
Размеры, см22.5x22.5
Светодиодный осветитель Falcon Eyes BeautyLight 128 LED лёгкий и компактный осветитель с источником света в виде кольцевой панели со SMD светодиодами, с регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. . Для использования визажистами, гримёрами и стилистами важно иметь бестеневой характер освещения и возможность настройки цветовой температуры, чтобы при съемке со смешанным светом (от кольцевого осветителя, света из окна, от светильников в зале одновременно) цвета на снимаемой модели были естественными т. е. не «зеленило», не уходило в фиолетовые оттенки и т.п. Небольшие размеры и вес осветителя в сочетании с возможностью питания от любого стандартного источника = 5 В с разъемом USB (USB порт компьютера, зарядное устройство или повербанк), позволяют использовать его и как накамерный осветитель для портретной, предметной и других видов фотосъемки, а также при видеосъемке. Мощности 8 Вт (эквивалент лампы накаливания 60 Вт): достаточно, чтобы производить видеосъёмку на установленный в адаптер смартфон на расстоянии вытянутой руки, производить бестеневую макросъёмку мелких объектов и предметов через осветитель (разместив камеру или смартфон внутри кольца). Преимуществом кольцевого осветителя Falcon Eyes BeautyLight 128 LED является его низкое электропотребление. Корпус осветителя изготовлен из прочного ABS пластика. Внешний диаметр осветителя — 225 мм, диаметр отверстия — 184 мм. Под белым молочным рассеивателем находятся 128 ярких светодиода. На передней панели расположены два валкодера для изменения цветовой температуры и регулировки яркости осветителя. Яркость и цветовая температура регулируются бесступенчато.


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Самовывоз невозможен
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 128 LED - стоимость товара 2406 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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