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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Осветители Falcon Eyes Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки

Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки

Артикул: 231279
  • Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки - фото 1
  • Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки - фото 2
  • Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки - фото 3
Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки - фото 1
Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки - фото 2
Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки - фото 3
3 837 руб. 
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+ 62 КэтКоинов
Артикул: 231279
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт14.4
Регулировка мощностиесть
Световой поток, Лм1600
Цветовая температура5600 К
Размеры, см38х38x0.8
Вес, кг1.15
Светодиодная панель Falcon Eyes Flat LED-72 отличное решение для коммерческой съёмки. С её помощью можно создать бестеневое освещение снимаемого объекта, ускорить процесс фотосъёмки, а самое главное, уменьшить время на постобработку ваших снимков. Подходит для фотографирования как мелких предметов, например ювелирные изделия и бижутерия, так и для более крупных, таких как, смартфоны и гаджеты, сувениры, галантерея, посуда и широкий ряд других товаров. Также, панель может служить в качестве нижней подсветки в фотобоксе. Более того, наши панели можно использовать там, где необходимо работать на «просвет»: рассмотреть слайды и негативы, перерисовать чертёж или рисунок.


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Панель светодиодная Falcon Eyes Flat LED-72 для предметной съемки – стоимость товара 3837 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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