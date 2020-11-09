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Рассеиватель Falcon Eyes MR-0912T для фотокамер

Артикул: 231206
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
420 руб. 
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Артикул: 231206
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараРассеиватель
Высота, см30
Ширина, см23
Компактный рассеиватель для встроенной или небольшой внешней вспышки. Представляет собой тонкую синтетическую ткань на металлической пружине. Легко устанавливается на большинство объективов и обеспечивает мягкое освещение и убирает глубокие тени.


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Рассеиватель Falcon Eyes MR-0912T для фотокамер - данный товар вы можете купить по цене по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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