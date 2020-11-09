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Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB9 BW 16-угольный

Артикул: 231148
Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB9 BW 16-угольный
5 047 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 231148
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСофтбокс
ФормаКруглая
БайонетBowens (сменное кольцо, диаметр 134 мм)
Размеры, см90х65
Extend FEA-OB9 BW — глубокий 16-гранный световой модификатор для импульсных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Диаметр софтбокса 90 см, глубина 65 см. Глубокая 16-гранная параболическая форма с серебристым внутренним покрытием обеспечивает направленный интенсивный сфокусированный поток лучей. Устройство состоит из несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens), серебристого тканевого отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя. Для установки Extend FEA-OB9 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 134 мм). Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол для хранения.


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Софтбокс Falcon Eyes Extend FEA-OB9 BW 16-угольный - стоимость товара 5047 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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