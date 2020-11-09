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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Софтбоксы Falcon Eyes Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек

Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек

Артикул: 231145
  • Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - фото 1
  • Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - фото 2
  • Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - фото 3
  • Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - фото 4
Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - фото 1
Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - фото 2
Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - фото 3
Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - фото 4
2 333 руб. 
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Артикул: 231145
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСофтбокс
Размеры, см50 х 7
Софтбокс широко используется в предметной и макросъемке, а также в портретной съемке. Позволяет получить вытянутый блик, просто подсветить продолговатые предметы, получить эффектные кадры «замороженных» струй воды и пр. Софтбокс Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек часто используется в небольших студиях, когда накамерные вспышки установлены на стойках отдельно от фотоаппарата - это позволяет получить интересный светотеневой рисунок. Софтбокс подходит для большинства комбинаций камер DSLR и накамерных вспышек. Накамерная вспышка просто вставляется в софтбокс Falcon Eyes StripBox SB-50. Софтбокс крепится к излучающей голове накамерной вспышки. Удерживается — за счёт плотного оборачивания вокруг головы, фиксируется липучкой. Внутреннее отражающее серебристое покрытие обеспечивает равномерную засветку рассеивателя-дефлектора. Для установки не требуется никаких дополнительных спиц, переходников и пр. Сборка софтбокса не занимает более 30 секунд. В сложенном виде компактен и помещается в карман фоторюкзака. Вес софтбокса 165 г. Чехол в комплекте.


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Самовывоз невозможен
Софтбокс Falcon Eyes Falcon Eyes StripBox SB-50 для накамерных вспышек - стоимость товара 2333 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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