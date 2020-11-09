Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW для галог.осв. с сотами

Софтбокс Falcon Eyes SBQ-75150 BW жаропрочный с сотовой насадкой — световой модификатор для студийных осветительных приборов с байонетом Bowens, предназначен для создания мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Размер софтбокса 75х150 см. Может использоваться практически с любыми студийными вспышками или галогеновыми осветителями мощностью до 1000 Вт. Изготовлен из жаропрочного материала, на стенках расположены вентиляционные карманы для отвода тепла. Рабочая поверхность софтбокса выполнена из качественной жаропрочной синтетической ткани с высокоотражающей металлизированной серебристой (нефактурной) поверхностью, рассчитана на длительную эксплуатацию при интенсивной работе в студии, не отслаивается и не меняет отражающие свойства в течение длительного времени. Для циркуляции воздуха внутри изделия и отвода избыточного тепла имеются два вентиляционных окна. Несущий каркас включает в себя литой алюминиевый адаптер, стальные спицы с наконечниками и сменное байонетное кольцо на Bowens. Для установки SBQ-75150 BW на осветительные приборы с другим байонетом можно использовать переходные кольца (приобретаются отдельно, диаметр 145 мм). Установленный на приборе софтбокс можно поворачивать на 360 градусов, выбранное положение фиксируется винтом на адаптере. Внешний и внутренний рассеивающие экраны изготовлены из тонких жаропрочных синтетических материалов, крепятся на резинках-растяжках (внутренний) и на липучке (внешний). В комплекте с софтбоксом поставляются соты. С помощью липучки (по всему периметру) соты крепятся к «козырьку» софтбокса. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна. Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Отражатель, с серебристой тканью внутри, обеспечивает равномерную засветку рассеивателя, который в свою очередь, благодаря большой поверхности, смягчает формируемые тени. Дополнительный внутренний диффузор улучшает равномерность светового потока. Наконечники на упругих металлических спицах не повреждают тканевые спицедержатели софтбокса и облегчают сборку конструкции. В комплекте чехол.