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Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя

Артикул: 231092
  • Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - фото 1
  • Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - фото 2
  • Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - фото 3
  • Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - фото 4
Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - фото 1
Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - фото 2
Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - фото 3
Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - фото 4
1 680 руб. 
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Артикул: 231092
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтойка
Минимальная высота, см7
Максимальная нагрузка, кг3
Вес, кг1,25
Портативная и лёгкая стойка Falcon Eyes L-850/B предназначена для установки различного студийного оборудования (LED осветители, моноблоки, перекладины для фонов и отражателей и др.) на высоте до 85 см. Для установки стойки вплотную к стене необходимо поставить две ножки в линию, а третью перпендикулярно к ним. Надёжность: все элементы стойки (центральная колонна, винтовые фиксаторы, ножки, шпиготы) изготовлены из металла. Съёмная телескопическая колонна стойки: двухсекционная, изготовлена из алюминиевых трубок диаметром 19 и 23 мм. Длинна колонны в сложенном состоянии — 47 см, максимальная длина — 79 см. На концах колонны расположены латунные шпиготы с винтами 1/4 и 3/8 дюйма. Ножки стойки — складные. В сложенном виде — три ножки стойки занимают объём, сопоставимый с телескопической колонной стойки. Размах ножек в рабочем положении составляет 62 см. На концах ножек расположены резиновые наконечники. Материал ножек — сталь. В основании стойки находится глухое отверстие для шпигота 5/8 дюйма с винтом для фиксации. Колонна со шпиготом устанавливается в это отверстие и фиксируется металлическим барашком. Для максимально низкой установки осветительного оборудования, колонну необходимо вытащить из основания и используя комплектный двухсторонний шпигот 5/8? с винтами с резьбой 1/4? и 3/8? — установить оборудование на нём вместо колонны. Но даже если и этой высоты будет много, шпигот можно вкрутить непосредственно в одну из ножек — для этого на ней есть отверстие с резьбой 3/8 дюйма.


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Стойка Falcon Eyes L-850/B для студийного осветителя - стоимость товара 1680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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