Фон Falcon Eyes DigiPrint-3060(C-100) муслин

Хлопковый фон с абстрактным рисунком. Рисунок наносят с помощью широкоформатного плоттера с цифровой печатью высокого разрешения. Все партии совпадают по текстуре и цвету. Муслин — хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, плотная, легкая, мягкая. Фон изготовлен из цельного полотна. Муслиновые фоны имеют большую прочность и износостойкость, чем другие тканевые. Муслиновую ткань можно стирать в прохладной воде (используя бережный режим стирки и без применения отбеливателей), гладить при низких температурных режимах. Муслин хорошо подходит для драпировки, это натуральное свойство ткани успешно применяется в фотографии для создания более естественного и привычного для человеческого взгляда фона. Каждый фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине. Легко складывается для транспортировки.