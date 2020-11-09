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Штативная головка Falcon Eyes MPH-2 мини

Артикул: 230798
Штативная головка Falcon Eyes MPH-2 мини
570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 230798
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараГоловка штативная
Материалалюминий
Вес, кг0.1
Штативная головка Falcon Eyes MPH-2 мини — небольшая шаровая головка, позволяет установить камеру весом до 2 кг на штатив, струбцину, стойку или любую другую опору с посадочным винтом диаметром 1/4 или 3/8 (в комплекте адаптер). Диаметр основания головы — 32 мм. На площадке под камеру расположен винт 1/4. Площадка изготовлена из прочного пластика, шар с винтом — сталь, основание головы — алюминий.


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Штативная головка Falcon Eyes MPH-2 мини - по цене 570 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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