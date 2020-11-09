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Главная Товары для дачи и сада Садовая техника Газонокосилки Huter Газонокосилка аккумуляторная Huter CLM-36 Li (с АКБ 4 А/ч и З.У.)

Газонокосилка аккумуляторная Huter CLM-36 Li (с АКБ 4 А/ч и З.У.)

Артикул: 230679
Газонокосилка аккумуляторная Huter CLM-36 Li (с АКБ 4 А/ч и З.У.)
14 690 руб. 
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+ 217 КэтКоинов
Артикул: 230679
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 449 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараГазонокосилка аккумуляторная
Емкость аккумулятора4 А/ч
Максимальная высота скашивания55 мм
Минимальная высота скашивания25 мм
Тип аккумулятораLi-Ion
Ширина, см37
Травосборник в комплектеда
Объем травосборника, л40
Вес, кг14
Газонокосилки предназначены для ухода за газонами на приусадебных и дачных участках. Они незаменимы, когда нужно ровно и аккуратно подстричь траву на лужайках с ровной поверхностью. 

Газонокосилка аккумуляторная Huter CLM-36 Li имеет ряд преимуществ перед бензиновыми и электрическими косилками:

• Не требует специальной подготовки, в отличие от бензиновых моделей (не нужно заправлять бензином и маслом).
• Легче и манёвреннее, чем бензиновые модели.
• Мобильнее, чем электрические модели (не требует подключения к электрической сети).

Газонокосилка аккумуляторная Huter CLM-36 Li обладает следующими особенностями:

• Корпус из прочного и лёгкого пластика.
• Надёжный бесщёточный двигатель.
• Мощная литий - ионная батарея на 4.0 Ач.
• В комплекте батарея и зарядное устройство
• Ключ безопасности
• Прочный сборный пластиковый травосборник


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Газонокосилка аккумуляторная Huter CLM-36 Li (с АКБ 4 А/ч и З.У.) - данный товар вы можете купить по цене по цене 14690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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