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Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue

Артикул: 230562
  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 1
  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 2
  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 3
  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 4
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  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 6
  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 7
  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 8
  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 9
  • Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 10
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 1
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 2
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 3
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 4
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 5
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 6
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 7
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 8
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 9
Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - фото 10
33 910 руб. 
36 990 руб. 
Купить
+ 62 КэтКоинов
Артикул: 230562
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZTE
Тип товараСмартфоны
Состояние товарановый
Количество SIM-карт2
Тип SIM-картыnano-SIM
Количество ядер8
Частота процессора2800 МГц
Оперативная память6 Гб
Встроенная память128 Гб
Диагональ экрана, дюйм6.47
Разрешение экрана2340x1080
Цветсиний
Камера, МП48+20+8
Функция беспроводной зарядкиесть
Фронтальная камера, МП20
Ударопрочный корпуснет
Тип разъема для зарядкиUSB Type-C
Слот для карты памятисовмещен со слотом для второй SIM-карты
Bluetooth5
Поддержка NFCесть
Wi-Fi802.11g/b/ac/a/n
Наличие GPS/Глонассесть
Материал корпусаалюминий, стекло
Влагозащищенный корпуснет
Съемный аккумуляторнет
Емкость аккумулятора4000 мАч
Операционная системаAndroid
Поддержка 4G LTEесть
Поддержка microSDдо 2000 Гб
Сканер отпечатка пальцаесть
ПроизводствоКитай
Вес, кг0.178
Объем встроенной памяти - 128 Гб. Диагональ экрана - 6.47 дюйм. Операционная система - Android. Емкость аккумулятора - 4000 мАч


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Смартфон ZTE Axon 10 Pro Blue - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 33910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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