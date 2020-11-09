Накамерный суперкардиоидный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030 для фото и видеокамер, диктофонов

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Boya
|Тип товара
|Микрофон
|Вес, кг
|0.132
|Выходное сопротивление
|200 Ом
|Диаграмма направленности
|направленный
|Питание
|AAx2
|Подключение
|проводное
|Размеры (ШхВхТ)
|20.9х10.3x5 см
|Соотношение сигнал/шум
|78 дБ
|Частотный диапазон
|40-20000 Гц
|Чувствительность
|-38 дБ +/- 3 дБ
|Комплектация
|микрофон, поролоновая ветрозащита, меховая ветрозащита, чехол, документация, упаковка
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