Цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-RX0 II G

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На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Sony
|Тип товара
|Компактные фотоаппараты
|Разрешение матрицы, Мпикс
|15.3
|Физический размер матрицы
|13.2x8.8 мм
|Тип матрицы
|CMOS
|Встроенная вспышка
|нет
|Фокусное расстояние (35 мм эквивалент)
|24 мм
|Диафрагма
|F4
|Zoom оптический
|нет
|Zoom цифровой
|4x
|Скорость серийной съемки
|16 кадр./сек.
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|1.5
|Разрешение дисплея
|230400
|Тип дисплея
|ЖК
|Тип видоискателя
|нет
|Светочувствительность
|125-12800 ISO
|Тип карт памяти
|Memory Stick M2, microSD, microSDHC, microSDXC
|Wi-Fi
|есть
|Bluetooth
|есть
|Элементы питания
|свой собственный
|Цвет
|черный
|Комплектация
|фотоаппарат, аккумулятор, адаптер переменного тока, кабель USB mciro, ремешок, защита для карты памяти, руководство
|Габариты (ШxВxГ), мм
|59x40.5x35
|Вес, кг
|0.132
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