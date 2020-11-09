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Чайник Kitfort KT-646

Артикул: 230192
Чайник Kitfort KT-646
4 990 руб. 
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+ 108 КэтКоинов
Артикул: 230192
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендKitfort
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветчерный
Материал корпусастекло, металл
Подсветканет
Вращение на подставкеда
Терморегуляторда
Дополнительный цветсеребристый
Объем, л1.5
Мощность, Вт1300
Дополнительные функциииндикация работы, индикация температуры, индикация уровня воды
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Дополнительная информацияшкала уровня воды, съемный фильтр
Вес, кг1.45
Размеры (ВxШxГ), см215х220х265 мм
Электрический чайник с терморегулятором и электронным управлением Kitfort КТ-646 не только кипятит воду. Он имеет 10 режимов работы, в том числе 5 программ приготовления чая, для каждого сорта чая предустановлена своя температура нагревания воды: зеленый (80 °С), черный (100 °С), белый (85 °С), улун (90 °С) или травяной (100 °С). Есть программа приготовления йогурта (42 °С) и программа подогрева детского питания или молока (55 °С), а также пользовательский режим, в котором можно выставить свои температуру (40-100 °С) и время приготовления (от 1 минуты до 1 часа). Предусмотрен режим отсрочки включения (отложенный старт): от 3 до 24 часов.


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Чайник Kitfort KT-646 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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