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Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO SEA 7" 8Gb 3G

Артикул: 230164
  • Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO SEA 7" 8Gb 3G - фото 1
  • Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO SEA 7" 8Gb 3G - фото 2
  • Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO SEA 7" 8Gb 3G - фото 3
Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO SEA 7" 8Gb 3G - фото 1
Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO SEA 7" 8Gb 3G - фото 2
Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO SEA 7" 8Gb 3G - фото 3
4 990 руб. 

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4 620 руб. 

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Артикул: 230164
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBQ
Тип товараПланшет
Операционная системаAndroid
Встроенная память8 Гб
Оперативная память1 Гб
Диагональ экрана, дюйм7
Разрешение экрана1024x600
Поддержка 4G LTEнет
Фронтальная камера, МП0.3
Емкость аккумулятора6500 мАч
Камера, МП2
Наличие SIM-картынет
Поддержка microSDдо 64 Гб
Цветсиний камуфляж
Ширина, см11.35
Длина, см19.3
Высота, см1.3
Вес, кг0.35
ПроизводствоКитай
Количество ядер4
Слот для карты памятиесть
Wi-Fiесть
Планшетный компьютер, предназначенный для работы, развлечения, связи. Обеспечивает комфортный веб-серфинг.


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Самовывоз невозможен
Планшет BQ 7098G ARMOR POWER CAMMO SEA 7" 8Gb 3G - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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