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Клавиатура игровая Genius Scorpion K215

Артикул: 229766
  • Клавиатура игровая Genius Scorpion K215 - фото 1
  • Клавиатура игровая Genius Scorpion K215 - фото 2
Клавиатура игровая Genius Scorpion K215 - фото 1
Клавиатура игровая Genius Scorpion K215 - фото 2
1 170 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229766
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGenius
Тип товараКлавиатура
Встроенный USB-хабесть
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш114
Комплектациякабель, документация
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишесть
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветчерный
Раскладка клавиатурырусская и английская
Клавиши игровой клавиатуры вдвое ниже клавиш на обычной клавиатуре и имеют мягкие удобные накладки. Они рассчитаны на два миллиона нажатий. С ней любой новичок почувствует себя профессионалом.


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Самовывоз невозможен
Клавиатура игровая Genius Scorpion K215 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1170 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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