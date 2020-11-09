Флешка Kingston 128Gb DataTraveler G4 (DTIG4/128GB) USB3.0 белый

USB-накопитель DataTraveler Generation 4 (DTIG4) компании Kingston поддерживает интерфейс USB 3.0 для быстрой и простой передачи музыки, видео и других данных. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте. Он имеет обратную совместимость с разъемами USB 2.0, что позволяет пользователям устройств с интерфейсом 2.0 перейти в будущем на технологию 3.0 без замены накопителя. DTIG4 имеет пятилетнюю гарантию, бесплатную техническую поддержку и отличается легендарной надежностью Kingston