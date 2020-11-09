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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Мойки для кухни Iddis Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная

Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная

Артикул: 229314
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная - фото 1
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная - фото 2
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная - фото 3
  • Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная - фото 4
Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная - фото 1
Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная - фото 2
Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная - фото 3
Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная - фото 4
1 377 руб. 
4 590 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 229314
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Не менее 14 дней
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Коллекция Suno
filter_noneТовар входит в коллекцию Suno
БрендIddis
Тип товараМойка для кухни
Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная


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Мойка для кухни нержавеющая сталь, шелк, чаша справа Iddis Suno Sun60SRi77 уцененная – стоимость товара 1377 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(800)505-43-75 в Челябинске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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