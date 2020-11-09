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Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у

Артикул: 228998
  • Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 1
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  • Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 7
  • Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 8
  • Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 9
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 1
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 2
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 3
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 4
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 5
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 6
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 7
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 8
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - фото 9
3 040 руб. 
3 670 руб. 
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Артикул: 228998
В наличии
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БрендSilverlit
Тип товараИгровые наборы
Возрастот 9 лет
Звуковые эффектынет
Комплектацияквадрокоптер, пульт управления, упаковка
Материалпластик
Световые эффектыесть
Инновационная игрушка – дрон на радиоуправлении, будет интересна немалому числу юных любителей современной летательной техники. Особенностью данного вида коптера является бампер, защитным кольцом окружающий конструкцию с четырьмя винтами. Он помогает дрону без каких-либо повреждений успешно преодолевать препятствия и оставаться целым при падении. Квадрокоптер имеет 3 режима скорости, умеет садиться на воду и без труда взлетать с нее, быстро набирает высоту и обладает хорошей маневренностью. В корпус дрона встроен барометр, который отвечает за стабильность работы двигателей при перепадах атмосферного давления. Управление коптером осуществляется с радиопульта, который имеет довольно простое устройство. Все непонятные моменты поможет прояснить подробная инструкция. Пульт работает на батарейках (2хААА), дрон имеет встроенный аккумулятор 250mAh, 3.7 V Li-Po, подзарядка которого осуществляется кабелем USB. В комплекте к квадрокоптеру идут 4 запасных пропеллера. Игрушка выполнена из ударопрочного, водонепроницаемого пластика, который позволяет запускать ее на улице. Мини Бампер Дрон – игрушка, которая несомненно обрадует вашего ребенка. Товар поставляется в трех различных расцветках без возможности выбора


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Самовывоз невозможен
Мини Бампер Дрон Silverlit на р/у - стоимость товара 3040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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