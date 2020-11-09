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Кронштейн HOLDER LCD-5520-W белый

Артикул: 228866
Кронштейн HOLDER LCD-5520-W белый
2 010 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 228866
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHolder
Тип товараКронштейны под ТВ
Типнастенный
Диагональ телевизора, дюйм32-55
Размер VESA75х75, 100х100, 200х100, 200х200, 300х300, 400х400
Регулировкаповоротно-выдвижной и наклонный
Максимальная нагрузка, кг45
Вес, кг2,76
Кронштейн Holder LCD-5520 это прочный, надёжный в использовании, простой в монтаже кронштейн, предназначенный для крепления проектора. Кронштейн для Holder LCD-5520 отличается высокой прочностью и способен выдерживать нагрузку в 45 кг. Особенности конструкции кронштейна позволяют изменять углы наклона или поворота проектора и делать таким образом просмотр любимых телепередач или кинофильмов более комфортным и удобным. Holder LCD-5520 изготовлен из прочного металлического сплава. Слой краски, нанесённый на поверхность аксессуара, позволяет значительно продлить срок службы кронштейна и предохранить его от воздействия коррозии.


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Самовывоз невозможен
Кронштейн HOLDER LCD-5520-W белый - этот товар вы можете купить по цене 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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