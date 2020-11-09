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Зрительная труба Celestron LandScout 60

Артикул: 228790
  • Зрительная труба Celestron LandScout 60 - фото 1
  • Зрительная труба Celestron LandScout 60 - фото 2
Зрительная труба Celestron LandScout 60 - фото 1
Зрительная труба Celestron LandScout 60 - фото 2
7 028 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 228790
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCelestron
Тип товараМонокуляры
Зрительная труба Celestron LandScout 60 легкая и компактная, ее можно брать с собой в путешествия, на природу для наблюдений за животными и птицами, на спортивные соревнования и т. д. Светосильный объектив диаметром 60 мм собирает достаточно света для яркого и резкого изображения. Переменное увеличение позволяет как вести обзорные наблюдения, так и изучать детали сильно удаленных объектов.


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Зрительная труба Celestron LandScout 60 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7028 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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