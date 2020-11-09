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Элегантные женские смарт часы от KingWear с функциями фитнес трекера, уведомлениями, пульсометром и т.д. в изящном водонепроницаемом металлическом корпусе с цветным сенсорным дисплеем.

Умные часы KingWear KW10 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.