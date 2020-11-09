Умные часы KingWear KW10 Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|KingWear
|Тип товара
|Умные часы
|Поддержка платформ
|Android, iOS
|Мониторинг
|сна, калорий, физической активности
|Наличие экрана
|есть
|Датчики
|акселерометр, пульсометр
|Вибрация
|есть
|Материал корпуса
|металл
|Регулировка длины браслета/ремешка
|есть
|Сменный браслет/ремешок
|да
|Тип разъема для зарядки
|свой собственный
|Цвета браслета, ремешка
|черный
|Влагозащита
|есть
|GPS
|есть
|Цвета корпуса
|серебро
|Кнопка жизни
|нет
|Поддержка NFC
|нет
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