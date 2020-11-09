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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Оснастка Луга-Абразив Круг отрезной ЛУГА 180 х 1,6 х 22 А40 по металлу и нержавеющей стали

Круг отрезной ЛУГА 180 х 1,6 х 22 А40 по металлу и нержавеющей стали

Артикул: 228698
Круг отрезной ЛУГА 180 х 1,6 х 22 А40 по металлу и нержавеющей стали
130 руб. 
230 руб. 
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Артикул: 228698
В наличии
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БрендЛуга-Абразив
Тип товараКруг отрезной
Дополнительноприменяется в угловой шлифовальной машине
Назначениедля металла
Размеры, мм180х1.6х22
Отрезной круг Луга-Абразив 180 Х 1,6 Х 22 А40 предназначен для работы с черными и цветными металлами и легированной сталью. Небольшая толщина круга позволяет ему легко резать толстые металлы. Используемый тип связки – бакелитовая, имеющая упрочняющий элемент.


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Круг отрезной ЛУГА 180 х 1,6 х 22 А40 по металлу и нержавеющей стали - данный товар вы можете купить по цене по цене 130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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