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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Оснастка Hitachi Круг зачистной HITACHI 150 Х 6 Х 22 А24 Круг зачистной 125 Х 6 Х 22 А24

Круг зачистной HITACHI 150 Х 6 Х 22 А24 Круг зачистной 125 Х 6 Х 22 А24

Артикул: 228670
Круг зачистной HITACHI 150 Х 6 Х 22 А24 Круг зачистной 125 Х 6 Х 22 А24
190 руб. 
290 руб. 
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Артикул: 228670
В наличии
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БрендHitachi
Тип товараКруг зачистной
Дополнительноприменяется в угловой шлифовальной машине
Назначениедля металла
Размеры, мм150х6х22
Круг шлифовальный HITACHI 150х6х22 А24 применяется на угловых машинах (болгарках) и используется для зачистных и обдирочных работ по цветным и черным металлам. Выполнен на бакелитовой связке, имеет прямой профиль.


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Круг зачистной HITACHI 150 Х 6 Х 22 А24 Круг зачистной 125 Х 6 Х 22 А24 - по цене 190 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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