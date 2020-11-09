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Главная Товары для строительства и ремонта Электроинструмент Оснастка DeWalt Набор спиральных сверл DeWALT DT4535-QZ по дереву (5шт.): 4,5,6,8,10мм

Набор спиральных сверл DeWALT DT4535-QZ по дереву (5шт.): 4,5,6,8,10мм

Артикул: 228652
  • Набор спиральных сверл DeWALT DT4535-QZ по дереву (5шт.): 4,5,6,8,10мм - фото 1
  • Набор спиральных сверл DeWALT DT4535-QZ по дереву (5шт.): 4,5,6,8,10мм - фото 2
Набор спиральных сверл DeWALT DT4535-QZ по дереву (5шт.): 4,5,6,8,10мм - фото 1
Набор спиральных сверл DeWALT DT4535-QZ по дереву (5шт.): 4,5,6,8,10мм - фото 2
400 руб. 
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Артикул: 228652
В наличии
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БрендDeWalt
Тип товараНабор сверл
Дополнительноматериал сталь, поставляется в пластиковом пенале
Назначениедля дерева
Размеры, ммдиаметр 4-10
Набор спиральных сверл по дереву диаметром от 4.0 до 10.0 мм, позволяет сверлить точные отверстия в древесине и материалах на ее основе, а также пластмассах, при этом сверло не скользит во время засверливания.


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Самовывоз невозможен
Набор спиральных сверл DeWALT DT4535-QZ по дереву (5шт.): 4,5,6,8,10мм - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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