8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор ASUS ROG SWIFT PG248Q 24'' FHD (90LM02J0-B01370)

Артикул: 228612
  • Монитор ASUS ROG SWIFT PG248Q 24'' FHD (90LM02J0-B01370) - фото 1
  • Монитор ASUS ROG SWIFT PG248Q 24'' FHD (90LM02J0-B01370) - фото 2
Монитор ASUS ROG SWIFT PG248Q 24'' FHD (90LM02J0-B01370) - фото 1
Монитор ASUS ROG SWIFT PG248Q 24'' FHD (90LM02J0-B01370) - фото 2
43 160 руб. 
Купить
+ 169 КэтКоинов
Артикул: 228612
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендAsus
Тип товараМониторы
Вес в упаковке, кг6,6
USB-концентраторесть
Угол обзора по горизонтали170°
Угол обзора по вертикали160°
Тип матрицыTN+film
ТипLED-монитор
Стандарт крепления100х100 VESA
РазъемыHDMI, DisplayPort, разъем для наушников
Разъем USB Type-Cнет
Разрешение матрицы, Мпикс1920х1080
Покрытие экранаматовое
Поддержка синхронизацииNVIDIA G-SYNC
Питаниевнешний блок питания
Контрастность1000:1
Комплект поставкимонитор, кабель USB 3.0, документация, кабель HDMI, кабель питания, внешний блок питания, диск с ПО, кабель DisplayPort
Диагональ экрана, дюйм24
Габаритные размеры, см56.16х41.82х23.79
Встроенные динамикинет
Время отклика1 мс
Яркость350 кд/м2
24-дюймовый монитор ASUS ROG Swift PG248Q [90LM02J0-B01370], относящийся к линейке Republic of Gamers, имеет впечатляющий внешний вид. Модель подойдет для универсального применения: вы сможете с комфортом играть, работать и смотреть фильмы. Максимальное разрешение монитора составляет 1920x1080. Частота изображения при максимальном разрешении впечатляет: она равна 144 Гц. Имеется антибликовое покрытие, которое эффективно препятствует появлению бликов как от естественного, так и от искусственного освещения. Углы обзора монитора ASUS ROG Swift PG248Q [90LM02J0-B01370] велики: по горизонтали и вертикали они равны 170° и 160° соответственно. Для подключения устройства к стационарным и мобильным компьютерам используются порты DisplayPort и HDMI. Монитор имеет регулировку по высоте. В наличии портретный режим, который может использоваться для производства различных работ. Установка модели допускается как на стол, так и на стену. В комплект поставки монитора входят 3 интерфейсных кабеля: DisplayPort, HDMI и USB 3.0.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Монитор ASUS ROG SWIFT PG248Q 24'' FHD (90LM02J0-B01370) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 43160 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...