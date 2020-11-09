Шампунь с марокканским аргановым маслом Mizon Moroccan Treatment Shampoo

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mizon
|Тип товара
|Шампуни для волос
|Тип средства
|шампунь для волос
|Тип волос
|для всех типов
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|очищающий, ухаживающий
|Применение
|нанесите средство на влажные волосы, помассируйте кожу головы и волосы до появления пены, затем смойте водой
|Коллекция
|Mizon Moroccan Treatment Shampoo
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|750 мл
|Активные компоненты
|аргановое масло, салициловая кислота, гидролизированный белок пшеницы, экстракт алоэ, экстракт ромашки
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