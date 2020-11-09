Тоник для лица с гиалуроновой кислотой и керамидами Mizon Intensive Skin Barrier Toner

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Mizon
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Активные компоненты
|гиалуроновая кислота
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Mizon Intensive Skin Barrier Toner
|Не содержит
|без парабенов
|Объем, мл
|150 мл
|Пол
|для всех
|Применение
|нанесите немного тоника на заранее очищенную кожу и распределите с помощью ватного диска или легкими похлопывающими движениями
|Страна бренда
|Южная Корея
|Тип средства
|тоник для лица
|Эффект от использования
|питающий, восстанавливающий
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