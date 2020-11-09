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Сыворотка с маслом семян моркови A'PIEU Carrot U

Артикул: 228508
Сыворотка с маслом семян моркови A'PIEU Carrot U
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228508
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БрендA'PIEU
Тип товараСыворотки и концентраты для лица
Тип средствасыворотка для лица
Тип кожижирная, комбинированная, нормальная, сухая, чувствительная, возрастная, проблемная
Эффект от использованияувлажняющий, ухаживающий
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияAPIEU Carrot U
Применениенанесите сыворотку на очищенную и тонизированную кожу
Страна бренда Южная Корея
Активные компонентымасло семян моркови, масло оливы, масло семян пенника лугового, масло сафлоры, масло апельсина, масло розмарина, масло лаванды, масло герани, масло эвкалипта, масло грейпфрута, масло чайного дерева, масло бергамота, масло можжевельника
Многофункциональная концентрированная сыворотка обеспечивает полноценный уход жирной, проблемной, сухой и увядающей коже. Масло семян моркови богато бета-каротином, витаминами А, Е и провитамином А, эффективно восстанавливает сухую, чувствительную, раздраженную, обезвоженную, обветренную и огрубевшую кожу, оказывает успокаивающее, смягчающее, омолаживающее и глубоко увлажняющее действие, разглаживает микрорельеф кожи, сокращает глубину и количество морщин, выравнивает тон. Также в составе: масла оливы, семян пенника лугового, сафлоры, апельсина, розмарина, лаванды, герани, эвкалипта, грейпфрута, чайного дерева, бергамота и можжевельника.


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