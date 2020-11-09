Сыворотка с маслом семян моркови A'PIEU Carrot U

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Многофункциональная концентрированная сыворотка обеспечивает полноценный уход жирной, проблемной, сухой и увядающей коже. Масло семян моркови богато бета-каротином, витаминами А, Е и провитамином А, эффективно восстанавливает сухую, чувствительную, раздраженную, обезвоженную, обветренную и огрубевшую кожу, оказывает успокаивающее, смягчающее, омолаживающее и глубоко увлажняющее действие, разглаживает микрорельеф кожи, сокращает глубину и количество морщин, выравнивает тон. Также в составе: масла оливы, семян пенника лугового, сафлоры, апельсина, розмарина, лаванды, герани, эвкалипта, грейпфрута, чайного дерева, бергамота и можжевельника.

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