Сыворотка с золотом и коллагеном 3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|3W Clinic
|Тип товара
|Сыворотки и концентраты для лица
|Тип средства
|сыворотка для лица
|Тип кожи
|возрастная, все типы
|Эффект от использования
|восстанавливающий, омолаживающий, питающий, антивозрастной, регенерирующий, увлажняющий, подтягивающий
|Возрастной диапазон
|от 30
|Коллекция
|3W Clinic Collagen & Luxury Gold Anti Wrinkle Ampoule
|Применение
|нанести сыворотку на очищенную и тонизированную кожу
|Страна бренда
|Южная Корея
|Активные компоненты
|гидролизованнный коллаген, золотые частицы, экстракт икры, экстракт портулака, экстракт женьшеня, экстракт плодов японского перца, экстракт корейского пострела, аллантоин, гиалуроновая кислота.
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