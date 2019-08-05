Пептидный крем для глаз с лифтинг-эффектом Petitfee Pep-Tightening Eye Cream

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|Бренд
|Petitfee
|Тип товара
|Кремы и гели вокруг глаз
|Тип средства
|крем для области вокруг глаз
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|омолаживающий, лифтинг
|Возрастной диапазон
|от 30
|Коллекция
|Petitfee Pep-Tightening Eye Cream
|Применение
|нанести на кожу вокруг глаз и аккуратно «вбить» кончиками пальцев
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|30 мл
|Активные компоненты
|гексапептид, керамиды, аденозин, витамин E, комплекс растительных экстрактов
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05.08.2019
Очень неплохой крем. Не вызвал никакой аллергической реакции, даже если порой попадает в глаза. По консистенции довольно плотный и жирный, но впитывается быстро и не комфортных ощущений не вызывает. На ночь вообще изумительно подходит. По поводу антивозрастного действия пока рано судить, но что подкупает, как и у люксовских кремов указано время использования после вскрытия упаковки.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Очень рекомендую!