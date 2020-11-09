Пенка для умывания с экстрактом лимона Secret Key Lemon Sparkling Cleansing Foam

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Нежная, ароматная, освежающая пенка для умывания с экстрактом лимона Lemon Sparkling Cleansing Foam Secret Key предназначена для деликатного очищения кожи: безвозвратно смывает с лица повседневные загрязнения, остатки косметики, излишки кожного жира, способствует отшелушиванию омертвевших клеток кожи, а также растворяет сальные пробки в порах. После очищения кожа становится чистой, гладкой и сияющей, при регулярном использовании исчезают шелушения, исчезают покраснения, улучшается цвет лица, увлажненная и ухоженная кожа выглядит моложе.

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