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Главная Парфюмерия и косметика Очищение лица Пенки для умывания Secret Key Пенка для умывания c фильтратом улитки Secret Key Snail Repairing Foam Cleanser

Пенка для умывания c фильтратом улитки Secret Key Snail Repairing Foam Cleanser

Артикул: 228488
Пенка для умывания c фильтратом улитки Secret Key Snail Repairing Foam Cleanser
390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228488
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БрендSecret Key
Тип товараОчищающие средства для лица
Тип средствапенка для лица
Тип коживсе типы, жирная, комбинированная, сухая, нормальная, чувствительная
Возрастной диапазонвзрослый
Эффект от использованияочищающий, увлажняющий
КоллекцияSecret Key Snail Repairing Foam Cleanser
Применениевыдавите небольшое количество пенки на ладонь, добавьте немного воды, взбейте пену. Нанесите на кожу лица массирующими движениями. Тщательно смойте большим количеством воды
Страна бренда Южная Корея
Объем, мл100 мл
Не содержитбез спирта
Активные компонентымуцин улитки
Нежная кремовая текстура пенки способствует бережному и глубокому очищению от излишков кожного сала, не вызывая раздражения и не пересушивая. Пенка оказывает лёгкий отшелушивающий эффект, устраняя омертвевшие клетки кожи. Подходит для удаления макияжа.


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