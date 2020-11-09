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Очищающая вода для снятия макияжа 3W Clinic Tea Tree Clean-Up Cleansing Water

Артикул: 228477
Очищающая вода для снятия макияжа 3W Clinic Tea Tree Clean-Up Cleansing Water
920 руб. 
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Артикул: 228477
В наличии
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Бренд3W Clinic
Тип товараОчищающие средства для лица
Активные компонентыэкстракт чайного дерева, экстракт опунции, экстракт лаванды
Возрастной диапазонвзрослый
Коллекция3W Clinic Tea Tree Clean-Up Cleansing Water
Объем, мл500 мл
Применениесмочить средством ватный диск и протереть кожу. Для снятия макияжа с глаз и губ приложите ватный диск на полминуты и продолжайте очищение
Страна бренда Южная Корея
Тип кожикомбинированная, жирная, проблемная
Тип средствамицеллярная вода
Эффект от использованияочищающий, противовоспалительный
Очищающая вода 3W CLINIC Tea Tree Clean-Up Cleansing Water эффективно, но бережно удаляет с поверхности кожи и пор загрязнения, макияж и себум, успокаивает, увлажняет и тонизирует ее, оставляет ощущение свежести и чистоты, без липкой пленки.


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Очищающая вода для снятия макияжа 3W Clinic Tea Tree Clean-Up Cleansing Water - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 920 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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