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Осветляющая вода с витамином С Etude House Vita C-Talk Boosting Water

Артикул: 228466
Осветляющая вода с витамином С Etude House Vita C-Talk Boosting Water
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 228466
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БрендEtude House
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентывитамин С
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияEtude House Vita C-Talk Boosting Water
Объем, мл150 мл
Полдля всех
Применениенанесите средство на ватный диск и протрите кожу лица и шеи
Страна бренда Южная Корея
Тип средствамицелярная вода
Эффект от использованияосветляющий
Увлажняющая вода, обогащенная витамином С, оказывает активное осветляющее, тонизирующее, противовоспалительное и омолаживающее действие.


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