Маска-пленка для лица с экстрактом риса A'PIEU Sticky Sweet Rice Cake Pack

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|A'PIEU
|Тип товара
|Маски и патчи для лица
|Тип средства
|маска пленка для лица
|Тип кожи
|все типы
|Эффект от использования
|омолаживающий, освежающий, осветляющий, отшелушивающий, очищающий, смягчающий, увлажняющий
|Возрастной диапазон
|без ограничений
|Коллекция
|APIEU Sticky Sweet Rice Cake Pack
|Применение
|нанесите маску на кожу лица, избегая области глаз и губ, удалите маску через 20 ~ 30 минут, после полного высыхания маски
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|80 г
|Активные компоненты
|экстракт риса
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