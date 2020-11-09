Кислородная маска для очистки пор Secret Key Black Out Pore Bubbling Pack

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Бережное, но глубокое очищение кожи обеспечивает пузырьковая маска с древесным углем. Ее легкая гелевая текстура хорошо распределяется по коже, при взаимодействии с воздухом в течение примерно 3-5 минут гель превращается в воздушную пену с мельчайшими пузырьками

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