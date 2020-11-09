Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Secret Key
|Тип товара
|Лосьоны и тоники для лица
|Тип средства
|эмульсия для лица
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|восстанавливающий
|Возрастной диапазон
|взрослый
|Коллекция
|Secret Key Snail Repairing Emulsion
|Применение
|нанести на чистую тонизированную кожу и равномерно распределить
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем, мл
|150 мл
|Не содержит
|без парабенов, без сульфатов
|Активные компоненты
|экстракт слизи улитки, масло жожоба, масло ши, бета-глюкан
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