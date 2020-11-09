Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Эмульсия с легкой, нежной текстурой предназначена для сухой, склонной к раздражениям и чувствительной кожи. Увлажняя и успокаивая кожу, эмульсия дарит ей невероятное чувство комфорта, способствует устранению шелушений, уменьшает покраснения.

Восстанавливающая эмульсия с экстрактом слизи улитки Secret Key Snail Repairing Emulsion - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.