Ампульная осветляющая эссенция с яблочной водой COSRX Mela14 White Ampule

Mela 14 White Ampule – это осветляющая эссенция для лица с яблочной водой от южнокорейского бренда COSRX, которая отлично подойдет любому типу кожи. Данная эссенция обладает легкой гелевой текстурой, которая проникает глубоко в кожу и не оставляет на лице липкой пленки. Эссенция содержит AHA и BHA-кислоты, которые бережно отшелушивают ороговевший слой клеток и стимулируют обновление кожи. А главное, эссенция осветляет пигментные пятна и снижает выработку меланина, тем самым выравнивая цвет лица и препятствуя появлению новой пигментации. Кроме того, эссенция смягчает и успокаивает кожу, делая ее более гладкой, упругой и эластичной. При регулярном использовании эссенции кожа заметно осветляется и приобретает здоровое сияние и ухоженный вид.