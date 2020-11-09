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Метеостанция Bresser National Geographic с тремя экранами

Артикул: 228190
Метеостанция Bresser National Geographic с тремя экранами
6 198 руб. 
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+ 204 КэтКоинов
Артикул: 228190
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрда
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -20 до +60 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь 
Звуковая индикацияда
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)70х253х69
Метеостанция Bresser National Geographic с тремя экранами – это функциональный современный прибор, который всегда будет информировать вас о температуре воздуха и погоде за окном. С этой портативной метеостанцией вас никогда не застанут врасплох неожиданные перемены погоды. Прибор, выполненный в горизонтальном корпусе, станет не только вашим личным синоптиком, но и оригинальной деталью интерьера. Метеостанция оснащена тремя экранами, которые показывают информацию о погоде, температуре, влажности, дате и текущем времени. Предусмотрена подсветка дисплея. На передней панели прибора расположены кнопки управления прибором и дополнительными функциями, а на задней – отсек для батареек. Метеостанция не только транслирует информацию о погоде и температуре – она может также обрабатывать и сохранять ее.


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Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser National Geographic с тремя экранами - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6198 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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