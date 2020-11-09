8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Техника для дома Прочая техника для дома Метеостанции Bresser Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная

Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная

Артикул: 228186
  • Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная - фото 1
  • Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная - фото 2
  • Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная - фото 3
Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная - фото 1
Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная - фото 2
Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная - фото 3
11 436 руб. 
Купить
+ 377 КэтКоинов
Артикул: 228186
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Барометрнет
Выносной датчикда
Диапазон показателей температурыот -40 до +70 °C
Дисплейда
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикациянет
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное/от сети
Размеры (ВхШхТ)80х100х195
Bresser Temeo Life H – стильная метеостанция с цветным экраном. Она показывает время, измеряет температуру и влажность воздуха. Каждое измерение проиллюстрировано крупной и понятной иконкой. Экран автоматически меняет свой цвет в зависимости от окружающих условий – доступно 256 оттенков! А благодаря беспроводному датчику измерения можно проводить не только внутри, но и снаружи помещения. Время и дата отображаются в верхней части экрана. Рядом находится иконка текущей погоды. Она может принимать несколько значений: солнечно, переменная облачность, облачно, дождь, снег. О снеге метеостанция информирует и отдельным значком снежинки. Дополнительные оповещения появляются и при сильной жаре, и при излишней влажности. Кроме часов в Bresser Temeo Life H есть и встроенный будильник. Средняя часть экрана метеостанции отведена под отображение влажности воздуха. Внизу показывается текущая температура. Все цифры на экране крупные и легко различимые с большого расстояния. Наружный датчик передает показания по радиоканалу. Для его подключения не требуются провода, работает он от батареек. Собственного экрана у датчика нет. Для питания основного модуля можно использовать сетевой адаптер или батарейки.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Метеостанция Bresser Temeo Life H с цветным дисплеем, черная - по цене 11436 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...