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Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, белая

Артикул: 228168
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, белая - фото 1
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, белая - фото 2
  • Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, белая - фото 3
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, белая - фото 1
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, белая - фото 2
Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, белая - фото 3
5 034 руб. 
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+ 166 КэтКоинов
Артикул: 228168
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBresser
Тип товараМетеостанции
Выносной датчикда
Дисплейда
Измерение температуры (OUT)да
Отображение информациицифры и символы
Питаниеавтономное
Размеры (ВхШхТ)60х125х180
Bresser Temeo Hygro Quadro – это прекрасная возможность знать о температуре и влажности воздуха сразу в нескольких местах одновременно! Метеостанция состоит из основного модуля и трех наружных датчиков, которые можно установить на расстоянии до 30 метров. Благодаря этому проводить измерения можно и внутри квартиры, и на улице. Датчики защищены от брызг, для подключения не нужны провода. На каждом датчике есть небольшой экран, на котором отображается собираемая информация. На основной модуль данные передаются по радиоканалу, причем для каждого датчика он свой. Сводка о температуре и влажности воздуха выводится на экран основного модуля: три блока показывают данные с датчиков, а один – данные с метеостанции. Кроме того, для каждой зоны высчитывается и уровень общего комфорта – на экране показывается соответствующая иконка. И основной блок, и наружные датчики работают от батареек (нет в комплекте).


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Метеостанция Bresser Temeo Hygro Quadro, белая - этот товар вы можете купить по цене 5034 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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