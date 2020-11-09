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Главная Парфюмерия и косметика Уход за лицом Тоники Тонеры The Saem Тонер увлажняющий минеральный The Saem Iceland Hydrating Toner 160мл

Тонер увлажняющий минеральный The Saem Iceland Hydrating Toner 160мл

Артикул: 228027
  • Тонер увлажняющий минеральный The Saem Iceland Hydrating Toner 160мл - фото 1
  • Тонер увлажняющий минеральный The Saem Iceland Hydrating Toner 160мл - фото 2
Тонер увлажняющий минеральный The Saem Iceland Hydrating Toner 160мл - фото 1
Тонер увлажняющий минеральный The Saem Iceland Hydrating Toner 160мл - фото 2
1 210 руб. 
1 620 руб. 

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Артикул: 228027
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БрендThe Saem
Тип товараЛосьоны и тоники для лица
Активные компонентымасло семян черники, масло семян клюквы, минеральная вода
Возрастной диапазонвзрослый
КоллекцияThe Saem Iceland Hydrating Toner
Не содержитбез парабенов, без сульфатов
Объем, мл160 мл
Полдля всех
Применениенанести тонер на ватный диск и протереть им очищенную кожу лица
Страна бренда Южная Корея
Тип средстватонер для лица
Эффект от использованияпитающий, увлажняющий, тонизирующий, очищеающий, отшелушивающий
Минеральный тонер увлажняет кожу благодаря содержанию минеральной воды из Исландии, а также наличию масла семян черники и клюквы. Эти компоненты не только питают кожу и поддерживают нужный уровень влаги, но и очищают её, придают естественный блеск и свежесть. Средство способствует отшелушиванию мёртвых клеток, одновременно увлажняя кожу. Подходит для всех типов кожи.


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Тонер увлажняющий минеральный The Saem Iceland Hydrating Toner 160мл - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1210 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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